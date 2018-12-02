Тарба о выступлении на форуме в Санкт-Петербурге: акции "Горной Абхазии" вызвали интерес

"Было два выступления на молодежном форуме. В первой части я выступал с докладом "О влиянии социальных медиа на сохранение природного наследия Абхазии", а во второй части говорил о возможности общественной активности в политике малых дел. Молодежи было интересно узнать о специфике социальных сетей и о том, как им начинать свою деятельность. Я пытался им помочь в этом, объяснял алгоритмы действий соцсетей и чего возможно добиться в случае корректной правильной работы. Организаторы форума пригласили меня, они слышали об акциях фонда "Горная Абхазия". Рассказал о том, как социальные медиа помогают нам собирать людей на субботники, или же средства для сохранения пальм. Я привел конкретные примеры того, как соцсети становились механизмом по решению реальных проблем в самой Абхазии", - сказал Тарба.

Он сообщил, что доклады вызвали большой интерес.

"Было много разных сессий. Наш зал был заполнен, негде было пройти, люди не уходили и слушали стоя", - сказал Тарба.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

Петербургский международный молодежный форум — это современная интерактивная площадка, территория действий для самореализации, обмена опытом и коммуникации представителей молодежного сообщества и экспертов.

"Территория действия": абхазская делегация приняла участие в молодежном форуме