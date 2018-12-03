Диспенза о проектах по развитию сел в Абхазии: заявители внесут часть денег

Менеджер по проектам ПР ООН Федерика Диспенза рассказала на радио Sputnik об условиях финансирования проектов по развитию сел в Абхазии и о том, как они будут оцениваться.

"Любой проект, который получит одобрение на финансирование, рассматривается с точки зрения софинансирования. Заявитель вносит какую-то лепту, а она варьируется в зависимости от того или иного района, это прописано в стратегии каждого района и разнится. Условно от 5 до 10 % от заявленной суммы на проект. Еще один важный момент - ни один проект, который получит одобрение в рамках данной программы, не предусматривает передачу денежных средств заявителю. Все необходимые затраты, либо закупки, программа развития ООН (ПР ООН) будет производить самостоятельно, а затем уже передавать заявителям. Конкурс проектов открывается 15 января и продлится месяц. Затем начинается оценка проектов, которая включает в себя три фазы: первая – оценка экспертов; затем, так называемая фаза интервью, когда любой человек, подавший свою заявку, прошедший первую стадию, может прийти и защитить свой проект перед инициативной группой, перед командой ПР ООН и экспертами; третья фаза отбора подразумевают под собой визиты на места, команда проекта вместе с экспертами либо с участниками инициативных групп на местах убедятся, что все, что было на бумаге, соответствует действительности", - сообщила Диспенза.

Она выразила надежду на то, что фаза оценки проектов займет не более месяца и приблизительно в середине марта следующего года будет известно, какие проекты отобраны.

Совместная стратегия Европейского Союза и Программы развития ООН (ПР ООН) по развитию сельских территорий в Абхазии реализуется в Гудаутском, Гагрском и Очамчырском районах.

Диспенза о программе ПР ООН по развитию села: жители трех районов могут стать участниками