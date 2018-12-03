Чанба: отсутствие тротуаров в Сухуме ограничивают в передвижении инвалидов-колясочников

"Сухум частично приспособлен для людей с ограниченными возможностями. Мы находим места, где нам удобно передвигаться, куда мы можем попасть без посторонней помощи. 2016 год отмечался как год людей с ограниченными возможностями, но сделано было мало, хотя после мы потихоньку эти вопросы решаем, и в Сухуме появляется больше доступных мест для инвалидов. В первую очередь доставляет проблемы отсутствие тротуаров. Мне приходится выходить на улицу и выбирать места удобные для перемещения. Возле моего дома дорог нет, я обращался в администрацию для решения этого вопроса, но пока в бюджете на это денег нет. Но я работаю в этом направлении и надеюсь, у меня получится", - сказал Тимур Чанба.

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В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией провозгласила 3 декабря Международным днем инвалидов, чтобы продвигать права инвалидов во всех сферах общественной жизни, а также привлечь внимание широкой общественности к проблемам инвалидов.