Барашков об экспедиции в пещеру Сарма: возможно открытие уникального пещерного траверса

Зимняя экспедиция на горное плато Арбаика, в которой участвуют 12 спелеологов из России и Литвы, стартовала в Абхазии 1 декабря.

"Сарма находится недалеко от известной пещеры Веревкина, которая считается самой глубокой в мире. Сарма и Веревкина расположены в соседних долинах, прямое расстояние между ними составляет около 500 метров. В этом, собственно, и большой интерес. Мы очень ждем новостей от этой экспедиции, потому что у наших коллег есть все шансы спуститься глубже двух километров. Таким образом, может появиться третья в мире пещера глубже двух километров. Исследователи Сармы на дне могут найти горизонтальную часть, как и в пещере Веревкина. А так как обе пещеры расположены близко, то есть вероятность, что они соединены между собой и образуют траверс. Таким образом получится, что в спелеологии называют пещерой траверс, когда можно зайти с одной стороны и выйти с другой. Это будет уникальный случай. И скорее всего более грандиозного траверса еще долго в мире не будет найдено. Поэтому очень интересная экспедиция. Обнаружение такой же горизонтальной части – скорее научный интерес, а обнаружение траверса – спортивный", - сказал Барашков.

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Пещера Сарма была открыта и впервые исследована во время экспедиции в 1990 годах. На данный момент она занимает третье место в мире по глубине – 1830 метров.