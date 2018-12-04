Камкин: призыв Платцека о перезагрузке отношений с Россией – глас здравого смысла

Европейские политики и СМИ, завязанные на диалог с Россией и другими странами Евразии, понимают, что конфронтационная политика ни к чему хорошему не приведет, сказал в эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

Председатель Германо-Российского форума Маттиас Платцек в интервью изданию Märkische Oderzeitung призвал построить в Европе новую архитектуру безопасности совместно с Россией.

По его мнению, текущая международная обстановка требует "перезагрузки" отношений с Россией и ее непосредственного участия в европейской системе безопасности. Он также надеется на скорое проведение новой Конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе.

"Заявление, как минимум, к месту. Потому что в формате трансатлантических отношений нарастает недопонимание. Это и диктат американцев, это и дискуссии по поводу эмансипироваться в плане политики безопасности путем создания единой европейской армии. Но политика конфронтации, на которую подталкивает Европу их заокеанские партнеры, используя своих партнеров в виде Польши, Прибалтики и других стран Восточной Европы и для размещения военных баз, и для подталкивания России к гонке вооружений. Это вызывает определенное беспокойство у европейцев. Ну и последней каплей, переполнившей чашу терпения, было заявление американцев о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), что фактически напомнило многим европейцам о 80-х годах, когда в Европе были размещены и советские, и американские ракеты, и фактические Европа должна была стать театром боевых действий в случает Третьей мировой войны. Фактически от Европы тогда бы мало что осталось. В памяти европейцев это хранилось и подобная агрессивная риторика и действия США, конечно, вызывает некоторую оторопь у европейцев. Ну и, понятное дело, что вот эта политика изоляции России, которую осуществляет и часть политического истеблишмента, и некоторые СМИ, она не продуктивна, и именно те европейские политики и СМИ, которые завязаны на диалог с Россией и другими странами Евразии, понимают, что эта конфронтационная политика ни к чему хорошему не приведет и что все эти годы санкций не достигли никакой своей заявленной цели, и дальнейшее углубление конфронтации и военной риторики не на руку ни европейцам, ни России. Поэтому это заявление можно расценивать, как глас здравого смысла", - сказал Камкин в эфире радио Sputnik.