Коньков: Европа причастна к тому, что в мире может возобладать закона джунглей

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини высказала опасение, что из-за оспаривания в мире важных для безопасности международных договоров может возобладать закон джунглей вместо верховенства права.

"Ничего нового в том, что озвучила высокопоставленный европейский руководитель нет. Действительно, закон джунглей разрастается, расширяется и мы все свидетели кризиса мировой политики, мировых политический институтов, которые закладывались по итогам Второй мировой войны, в последующие десятилетия. Проблема в том, что сама Европа приложила к этому руку. Мы все свидетели того, как Европа принимала активное участие в засаживании ростков этих джунглей, например, в ходе Арабской весны, в ходе поддержки разного рода неконституционных явлений в других странах, в том числе и на Украине. Поэтому сегодня то, что всем очевидно все чаще замалчивается и на самом деле позитивно, что из уст европейских чиновников такого рода оценки стали звучать. Что касается договоров, то еще в 2010 году Россия предложила Европе с учетом меняющихся реалий, с учетом разрастающихся рисков, подумать о новых принципах и был предложен проект нового всеобъемлющего договора о европейской безопасности. И если мы посмотрим на тот текст, на те предложения, которые тогда Россией выдвигались, то они на самом деле и идут в русле предотвращения тех опасностей, которые сегодня становятся все более очевидными. Но, к сожалению, на тот момент никто не захотел обратить внимание на такого рода инициативу. А если бы дискуссия серьезная в тот момент началась и хоть что-то удалось бы подписать, то многих сегодняшних сложностей можно было бы избежать. Месседж в данном случае США, потому что мы видим сегодняшнюю повестку, краткосрочные планы, которые есть у США с точки зрения выхода из тех или иных документов. Нок вопросу нужно подходить стратегически и Европа живет не только сегодняшним днем, она должна ориентироваться и на перспективу более длительную. В этом отношении важно уметь договариваться, а на сегодняшний день договариваться не с кем, поэтому руки опускаются и начинают высказывать разочарованность своими традиционными партнерами по евроатлантическим ценностям, в данным случае США. Но Трамп там тоже не вечен. Если говорить о следующих электоральных циклах, вопрос не в фигуре Трампа, а в ценностях, которые меняются в самом американском народе, который поддерживает политику Трампа. А Европа этого не хочет видеть, она все завязывает на персоны будь то Трамп или Путин, и ожидает, что те или иные персоны уйдут и что-то изменится", - сказал Коньков в эфире радио Sputnik.