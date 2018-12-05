Солонников о призыве Баррассо направить флот НАТО в Черное море: не более чем пиар

Призыв сенатора США Джона Баррассо направить американский флот и корабли НАТО в Черное море приведет к резкому обострению конфликта, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.

Политолог Дмитрий Солонников считает, что призыв Баррассо – это всего лишь игра слов и жонглирование понятиями.

"Никакого секрета в том, что корабли США, корабли других стран НАТО периодически заходят в Черное море, нет. Страны НАТО граничат с Черным морем, Болгария и Турция выходят на Черное море, ну и корабли других стран периодически заходят в Черное море, никакого эксцесса в этом нет. Такой технический заход любых кораблей можно показать, как будто бы это связано с некой новой ситуацией в Черном море, что вот, а теперь этот корабль зашел не просто так посетить порты Болгарии и другие замечательные курорты, а зашел он потому, что мы реагируем на ситуацию в районе Керченского пролива. Я бы эту ситуацию не драматизировал, совершенно не ново, что теперь Черное море во многом находится в зоне интересов и в зоне ближайших целей НАТО. Мне кажется, что фраза "давайте будем заходить в Черное море" – это скорее пиар и попытка поиграть на новости дня, но в меньшей степени это изменение геополитического расклада. Что значит усилить? Ну, пара корветов пройдет – да, авианосец не может войти в Черное море, им запрещено проходить Босфор по международному статусу этого пролива. Ввести туда простые боевые корабли можно один за другим, сначала договорившись, а серьезно изменить расклад в Черном море все равно не получится. Ну да, будут заходить корабли, конечно, можно говорить, что это реакция и Баррассо может сказать, что это его инициатива теперь поддержана. Но это игра слов и жонглирование понятиями", - сказал политолог в эфире радио Sputnik.

Утром 25 ноября корабли украинских ВМС "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России. На протяжении нескольких часов они допускали опасные маневры, игнорируя при этом законные требования российских пограничников.

Нарушителей было решено задержать. При этом трое украинских военнослужащих получили легкие ранения. На борту задержанных кораблей оказалось 24 военных, в том числе сотрудники СБУ. Они были арестованы по обвинению в нарушении госграницы.

Украина обвинила Россию в агрессии. После этого на территории десяти областей страны было введено военное положение, что дает возможность временно ограничивать конституционные права и свободы граждан, в частности право на участие в выборах.

Путин назвал инцидент заранее спланированной провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов президента. Российский лидер отметил, что пограничники выполняли свои задачи по защите госграницы.