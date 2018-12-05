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Лиана Агрба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Агрба: редакторы "Coin News" с воодушевлением опубликовали статью об "Абхазской сотне"

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Начальник службы внешних связей Нацбанка Абхазии Лиана Агрба рассказала Sputnik Абхазия об интересе, который вызвала монета "Абхазская сотня" у редакторов самого крупного английского нумизматического журнала.

Статья о монете "Абхазская сотня" опубликована в самом крупном в Британии нумизматическом журнале "Coin News", который издается с 1983 года тиражом восемь тысяч экземпляров. Как отметила Лиана Агрба, этот журнал является очень уважаемым в Великобритании. 

"Нам показалось целесообразным опубликовать статью о монете "Абхазская сотня", посвященной  столетию окончания Первой мировой войны и воинам из Абхазии, сражавшимся в составе "Абхазской сотни" Черкесского полка, в британском журнале "Coin News", так как окончание Первой мировой войны было широко отмечено эмиссиями памятных монет в Великобритании и в странах Британского содружества. В этих странах к теме Первой мировой войны проявляют повышенное внимание. Редакторов иностранного журнала сразу заинтересовала статья Нацбанка Абхазии, так как в ней содержится информация не только о самой монете, но и об участии воинов из Абхазии в Первой мировой войне. Сама монета тоже очень понравилась редакторам журнала, они с воодушевлением восприняли нашу статью, опубликовали ее", - рассказала Лиана Агрба.

Памятная монета "Абхазская сотня" номиналом 10 апсаров была выпущена Национальным банком республике в октябре 2018 года ограниченным тиражом в сто единиц.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия



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