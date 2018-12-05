20:11 05 Декабря 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.82
  • EUR75.71
Поиск
© Foto/ Союз журналистов Москвы

Димлевич о заявлении противостоять обороне России: психоз НАТО подставляет страны

Радио
Получить короткую ссылку
5 0 0

Политолог, Советник Российского фонда развития высоких технологий Николай Димлевич прокомментировал радио Sputnik заявление о том, что НАТО нашло ключи к обороне России.

НАТО сможет противостоять российской обороне в Крыму и Калининграде. Об этом заявил глава Второго флота США вице-адмирал Эндрю Льюис. Он добавил, что НАТО на протяжении многих лет уделяет этому вопросу повышенное внимание, в результате чего достигли "серьезного прогресса".

"Это говорит лишь о том, что нагнетание психоза со стороны НАТО подставляет в первую очередь Румынию, Польшу, страны Балтии, и, конечно же, Украину. Поэтому здесь необходимо акцентировать на то, что ответ по всем НАТОвским размещениям возле границ России будет, к сожалению, адекватен и нацелен, в первую очередь,  на страны, где будет размещаться вооружение",- сказал Димлевич радио Sputnik

По теме

Ярулин об ответе НАТО на инцидент в Черном море: максимум обратятся к России с призывами
Солонников о призыве Баррассо направить флот НАТО в Черное море: не более чем пиар


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Самые влиятельные женщины 2018 года по версии Forbes
Елку из золотых монет установили в Германии
Большая двадцатка в цифрах – инфографика на sputnik.by
"Большая двадцатка" в цифрах: экономические показатели стран – участниц G20

Соцсети

Sputnikabkhazia