Димлевич о заявлении противостоять обороне России: психоз НАТО подставляет страны

НАТО сможет противостоять российской обороне в Крыму и Калининграде. Об этом заявил глава Второго флота США вице-адмирал Эндрю Льюис. Он добавил, что НАТО на протяжении многих лет уделяет этому вопросу повышенное внимание, в результате чего достигли "серьезного прогресса".

"Это говорит лишь о том, что нагнетание психоза со стороны НАТО подставляет в первую очередь Румынию, Польшу, страны Балтии, и, конечно же, Украину. Поэтому здесь необходимо акцентировать на то, что ответ по всем НАТОвским размещениям возле границ России будет, к сожалению, адекватен и нацелен, в первую очередь, на страны, где будет размещаться вооружение",- сказал Димлевич радио Sputnik