Гращенков: для европейских СМИ фигура Путина – красивая иллюстрация политических успехов

Западная пресса восхищается личностью Путина, потому что видит в ней параллели с великими политиками прошлого, сказал в эфире радио Sputnik эксперт Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

На протяжении многих лет Россия выходит победительницей из большинства международных геополитических конфликтов, а причиной этого становится великолепное образование президента России Владимира Путина, пишет французская газета Figaro.

"Для европейской прессы личность Владимира Путина является красивой иллюстрацией для обозначения именно политических успехов фигуры, которая в отличие от европейских политиков, с одной стороны, по их пониманию более авторитарна, с другой стороны, более самостоятельна в принятии решений. Поэтому пресса, как правило, восхищается такими людьми, она видит в них параллели с великими политиками прошлого вроде Черчиля, вроде Де Голля. И сегодня, говоря о Путине, многие журналисты видят в нем прежде всего оппозицию европейскому мейнстриму", - сказал эксперт в эфире радио Sputnik.