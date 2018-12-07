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Сырма Шинкуба
© Фото : предоставлено Сырмой Шинкуба

Шинкуба о наряде елки: году свиньи понравится желтая, зеленая, терракотовая гамма

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Какой наряд подойдет новогодней елке в этом году, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала модельер-дизайнер Сырма Шинкуба.

Приближается самый любимый праздник – Новый год! И мы вновь сверяемся с восточным календарем, чтобы встретить символ года с почетом, как того требуют традиции.

"Я сторонник хендмейда и считаю, что каждая хозяйка, готовясь к Новому году, что-то может сделать своими руками. Елка может быть в разнообразной цветовой гамме, но желательно, чтобы все требования свиньи, так как мы встречаем год свиньи, были соблюдены. И конечно, в цветовой гамме тут есть свои приоритеты, нужно придерживаться желтой, зеленой, терракотовой гаммы. Что касается декоративных моментов, то многое можно сделать своими руками – можно связать, сшить, вырезать из бумаги игрушки. Тут кто во что горазд, нужно включать воображение. В этом году и в одежде, и в декоре, и в интерьере очень модно использовать золотые цепи. На елке это все может выглядеть креативно", - сказала Сырма Шинкуба.

Новый 2019 год пройдет под знаком желтой земляной свиньи (кабана). Свинья считается терпеливым, преданным и спокойным животным. Люди, рожденные в этот год, отличаются общительностью и пунктуальностью. Новый год по восточному календарю начнется 5 февраля.



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