Пипия о землетрясении в Армении: горняки Ткуарчала активно помогали разбирать завалы

Как вспоминает председатель Госкомитета по управлению госимуществом и приватизации Вахтанг Пипия, в те годы он был секретарем парткома и работал в ткуарчалском шахтоуправлении.

"Мне непосредственно приходилось принимать участие в организации поездки наших молодых ребят на помощь по ликвидации последствий этого страшного землетрясения. Ребята были там буквально через неделю после этой страшной трагедии и пробыли там почти до нового года. Это был страшный период, все приходилось разбирать вручную. Как такового МЧС тогда не было,все легло на плечи людей, которые не были обучены разбору завалов. Горняки Ткуарчала принимали активное участие в этом процессе. После их возвращения мы многих поощряли. Это была первая группа. После нового года еще одна группа, оснащенная технически, направилась в Армению. Я сам находился там недолго, во время первой поездки наших горняков я видел эту страшную картину. Не дай бог кому-то подобное увидеть. После этого была трагедия у нас – война, мы все это тоже перенесли, но в другом формате. А в Армении, на мой взгляд, была первая трагедия на территории бывшего СССР. Весь Советский Союз, весь мир был там представлен, все старались помогать, чем могли", - сказал Пипия.

30 лет назад 7 декабря 1988 года в 11 часов 41 минуту по местному времени в Армении произошло катастрофическое землетрясение. Серия подземных толчков за 30 секунд практически уничтожила город Спитак и нанесла сильнейшие разрушения городам Ленинакан, Кировакан (ныне Ванадзор) и Степанаван. Всего от стихии, по данным Sputnik Армения, пострадал 21 город, а также 342 села, из которых 58 были полностью разрушены.

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По подсчетам специалистов, во время Спитакского землетрясения в зоне разрыва земной коры была высвобождена энергия, эквивалентная взрыву десяти атомных бомб, каждая из которых была подобна сброшенной в 1945 году на Хиросиму.

В результате землетрясения, по официальным данным, погибло 25 тысяч человек, 140 тысяч стали инвалидами, а 514 тысяч человек лишились крова.