Симонян: растительные масла при жарке превращаются в яд

Лучше всех выдерживает высокие температуры топленое масло, поэтому кулинары рекомендуют использовать его, сказала в эфире радио Sputnik Армения шеф-кондитер Рената Симонян.

Шеф-кондитер ресторана Gouroo Club & Garden Рената Симонян в беседе с корреспондентом Sputnik Армения рассказала, какой вид масла лучше использовать.

"Если вы готовите что-то горячее и хотите использовать масло, то лучше его заменить топленым маслом. Это самый здоровый продукт, топленое масло выдерживает высокие температуры, поэтому на нем можно тушить, запекать. Использовать топленое масло надо в малом количестве", - сказала Симонян.

По ее словам, жарку как способ приготовления еды следует исключить. Растительные масла холодного отжима очень полезны, если использовать их в салатах и заправках для готовых блюд. Она подчеркнула, что обычные растительные масла не выдерживают высоких температур, поэтому их не следует использовать для приготовления горячих блюд. Они превращаются в яд.

А самые стойкие к высоким температурам масла — топленое и кокосовое. Именно поэтому топленое масло было так популярно среди наших бабушек и прабабушек. Они точно знали все секреты правильного питания.