Манойло о Forbes: журнал для домохозяек, а не для политиков

Рейтинги Forbes не следует принимать всерьез, поскольку это журнал для домохозяек, а не для политиков, заявил доктор политических наук Андрей Манойло в эфире радио Sputnik Латвия.

Ранее Forbes опубликовал список 100 самых влиятельных женщин 2018 года, который возглавила канцлер Германии Ангела Меркель. На втором месте оказалась премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а на третьем – глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.

"Они выдвигают в основу рейтинга наиболее скандальных, что ли, персонажей. Меркель стоит на первом месте, и ясно почему: значительный вклад в решение специалистов Forbes поставить ее на вершину пирамиды внесла не собственно ее деятельность, а то, что она является канцлером Германии. А Германия — это ведущая, крупнейшая, очень влиятельная в Евросоюзе и во всем западном мире страна. Поэтому быть канцлером — это уже гарантия того, что ты попадешь на верхние строки или в первую пятерку этого списка", - сказал Манойло.

Эксперт подчеркнул, что Меркель скоро покинет свой пост, она проиграла своим противникам внутри своей же партии, поэтому вряд ли можно считать ее успешной, но при этом Forbes ставит ее на первое место рейтинга уже второй год подряд.