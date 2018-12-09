Чежия о предстоящем бое в Москве: настрой только на победу

Боксер из Абхазии Батал Чежия рассказал Sputnik о том, как готовится к предстоящему бою с соперником из Танзании.

12 декабря на Международном вечере профессионального бокса в Москве Батал Чежия встретится на ринге с Мада Линус Мауго.

"Под руководством Арсения Бабяк больше месяца тренируюсь. Последнюю неделю скидывал вес, к бою достаточно хорошо подготовился. Тренировки состоят из нескольких циклов. В первой больше делали упор на физические и функциональные упражнения. Потом перешли к спаррингам. Предстоящий бой будет проходить в рамках восьми раундов. Сейчас проходят легкие тренировки, в общем, на них в сутки уходит часа 4. Такой процесс, вроде, никогда не подводил", - отметил Чежия.

Спортсмен рассказал также, что смотрел бои соперника в ютубе, которых, по его словам, достаточно много.

"Он приезжал в Россию бороться за титул чемпиона мира, тогда он уступил. После этого у него были выступления, опытный 32 летний боксер. Но есть у него и минусы. Мы готовились, самочувствие у меня хорошее, настрой отличный, только на победу", - сказал Чежия.

В мировом рейтинге профессиональных боксеров Батал Чежия на 250 месте, а в России он входит в десятку лучших боксеров. Чежия уже провел семь боев на профессиональном ринге и во всех одержал победу.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.