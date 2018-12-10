Нармания об успехе своего фильма на кинофестивалях: привлекает язык и культура Абхазии

Абхазский кинорежиссер Инар Нармания в эфире радио Sputnik рассуждал, почему его короткометражная работа "Меня зовут Махаз" завоевывает награды на различных крупных кинофестивалях.

Фильм Инара Нармания "Меня зовут Махаз" победил в номинации "Лучший режиссер короткометражного фильма" на Международном фестивале кино "Arctic open" в Архангельске. Фестиваль "Arctic open" проходил с 6 по 9 декабря.

В эфире радио Sputnik Абхазия Инар Нармания рассказал, с чем может быть связан успех фильма, за что его отмечают жюри различных крупных кинофестивалей.

"Наверное это какая-то иная фактура. Я не думаю, что эти фестивали часто видят работы из Абхазии. Думаю, это тоже играет свою роль. Здесь свой язык, своя культура, фильм из другой страны, на другом языке, из Абхазии. В этом тоже есть доля неслучайности. Много причин, по которым нас различные конкурсы хотя бы берут. Это уже само по себе вызывает интерес. Не потому, что это я снимал или другие, а сам факт того, что картина из Абхазии будет вызывать интерес", - сказал Нармания.

Он также отметил, что победа в данном фестивале для него стало неожиданностью, он не ожидал такого успеха.

Картина "Меня зовут Махаз" уже становилась призером международных кинофестивалей. В августе 2018 года фильм получил приз жюри "За самобытное творческое решение" на фестивале короткометражного кино в Калиниграде, а также стал победителем Международного кинофестиваля короткометражных игровых фильмов "KONIK Film Festival" в Москве.

На Сухумском международном кинофестивале, который проходил в Абхазии, фильм "Меня зовут Махаз" вошла в тройку победителей фестиваля, он завоевал третье место. Короткометражка также получила специальный приз — "Самое оригинальное прочтение новеллы".

Фильм Инара Нармания победил в номинации "Лучший режиссер" на фестивале в Архангельске

Кроме того, картина "Меня зовут Махаз" абхазского режиссера Инара Нармания вошла в рекомендательный список экспертного совета Национальной Академии кинематографических искусств и наук России за 2018 год в категорию "Лучший короткометражный фильм".