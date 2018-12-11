Шатров: государства воюют друг с другом в интернете

Генеральная ассамблея ООН подавляющим большинством голосов одобрила российскую резолюцию, содержащую кодекс поведения государств в интернете. Этот документ не является юридически обязывающим, но создает условия для выработки международной конвенции по информационной безопасности.

"Не все годы, видимо, это было понятно, а сейчас это все настолько обострилось, что понимание пришло к большинству стран-членов ООН. Мы видим, что информационные технологии в войне сейчас порой выступают на передовой, а обычное традиционное летальное оружие – это уже дело вторичное, государства воюют друг с другом в поле интернета. И это очень серьезно. Возникает угроза использования этих технологий различными террористическими организациями. Мы видим, что отсутствуют правила поведения на межгосударственном уровне. И бесконечные необоснованные обвинения одних в отношении других, в частности, Россия очень часто страдает от таких обвинений, говорят о том, что это серая зона, зона, в которой не существует международных правовых норм. Этот документ на данный момент, в первую очередь, политический – осознании угрозы. А на его правовые и технические нормы и детали еще много месяцев потратят. И не факт, что мы сможем договориться, но процесс вступил в новую фазу. Мы не должны забывать, что существует проект другого документа, который сейчас также параллельно рассматривается соответствующими инстанциями ООН. Это американский проект. Недавно один специалист хорошо описал разницу между этими двумя документами так: "российский документ предполагает предотвращение войны, а американский – правила ведения войны", то есть американский документ подразумевает, что война обязательно будет идти, а идти будет по правилам, которые напишут США. Но пока рассмотрена наша резолюция и американская тоже будет рассматриваться", - отметил политолог в эфире радио Sputnik.