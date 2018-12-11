Гопия об акции "Сто рублей для счастья": дело не в собранной сумме, а в ажиотаже

"Суть акции заключалась в том, что мы ставили копилки для пожертвований в различных учреждениях и известных заведениях нашей республики. Удивило нас то, что эта эстафета очень активно начала свою деятельность. Все наше общество, наши друзья быстро это подхватили и было похоже на какую-то лихорадку, лишь бы успеть забрать эту копилку. Очень много организаций нас поддержало. Мы говорим, что эстафета прошла более чем успешно, дело не в том, что мы собрали какую-то огромную сумму, а в том, что мы смогли вовлечь большое количество людей и организаций", - рассказала Гопия.

Акция "Сто рублей для счастья" стартовала в Абхазии 1 ноября, за время ее проведения удалось собрать 120 тысяч рублей. На эти деньги благотворительная организация "Киараз" приобретет обувь для детей из малоимущих семей.

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