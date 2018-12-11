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Евгения Обичкина
© Фото: vesti

Обичкина: слова Макрона о чрезвычайном положении во Франции – лишь идея

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Слова Макрона о том, что во Франции введено чрезвычайное экономическое положение, в эфире радио Sputnik оценила доктор исторических наук, профессор Кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о чрезвычайном экономическом положении в стране, которое потребует от властей принятия комплекса мер. Французский президент, выступивший с телеобращением к нации, осудил насилие, проявленное в ходе манифестаций "желтых жилетов". По словам Макрона, этим преступлениям нет оправданий.

В эфире радио Sputnik доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина поделилась мнением о том, что означают слова французского лидера о введении чрезвычайного экономического и социального положения в стране.

"Чрезвычайное экономическое положение – это, скорее, идея, фигура речи, а не какой-то режим. Смысл в том, что Макрон для того, чтобы снизить социальную напряженность, сразу предложил сумму разнородных мер, адресованных к разным слоям населения. Все они служат одной цели: достаточно быстро убедить людей в том, что он работает над тем, чтобы поднять их покупательную способность. Это и меры, направленные на повышение благосостояния пенсионеров, у которых он до этого отнял налоговую льготу, это и меры по поднятию уровня жизни молодежи, студентов, у которых он до этого отнял по пять евро в месяц жилищного пособия. Меры разнородные, они носят характер срочных мер и расходятся с тем курсом, который Макрон первоначально предложил. Отсюда, мне кажется, и слово "чрезвычайное"", – сказала Евгения Обичкина.

С середины ноября во Франции проходят масштабные акции протеста "желтых жилетов". Манифестанты изначально выступали против повышения цен на бензин, а потом начали выражать недовольство социальной ситуацией в стране. Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицейскими, погромами и поджогами автомобилей, разрушениями банков и магазинов. Как сообщает телеканал BFMTV, с начала протестов правоохранители задержали больше 4500 человек.



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