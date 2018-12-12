Фитин: усиление военной мощи Турции в Черном море - ее право и необходимость

Сооружение военно-морской базы Турции в Черном море не представляется чем- то удивительным, сказал в эфире радио Sputnik эксперт РИСИ Владимир Фитин.

Минобороны Турции приступило к сооружению военно-морской базы на Черном море в районе Трабзона на северо-востоке страны.

Сооружаемый объект будет девятой базой ВМС Турции. В настоящее время Турция располагает военно-морскими базами в Мерсине и Искендеруне на Средиземном море, в Акзасе и Фоче в на Эгейском море, в Гёльджюке на Мраморном море, в Эрегли на Черном море, а также в Стамбуле и Чанаккале в районе проливов Босфор и Дарданеллы.

"Турция себя демонстрирует миру, как одна из крупных и сильных региональных держав и уделяет огромное внимание и развитию армии, и развитию флота, поэтому усиление в черноморском регионе – это не только ее право, но и необходимость. Особенно с учетом усиления российского и в Средиземном море, и в Черном море после присоединения Крыма. Поэтому это входит в стратегические планы турецкого руководства и не представляется чем-то удивительным", - сказал Фитин в эфире радио Sputnik.