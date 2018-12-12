Гаспарян о реакции европейских СМИ на арест Вышинского: лучше поздно, чем никогда

Европейская федерация журналистов (EFJ) разочарована решением Херсонского апелляционного суда оставить под стражей руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и считает это вопиющим нарушением свободы СМИ, заявил генсек EFJ Рикарду Гутьерреш.

"Слова только одни: брат держись, мы верим, что ты скоро будешь на свободе и все это закончится, как кошмарный сон, мы вместе и всяческая тебе поддержка. Прежде всего, спасибо европейским коллегам за такую солидарность, пусть лучше поздно, чем никогда. Это ведь началось не с Кирилла Вышинского, а с убийства Олеся Бузины и никто тогда не сделал для себя ровным счетом никаких выводов. Дело Вышинского получилось достаточно резонансным, оно проходит с запредельным числом всех возможных нарушений и является ничем иным, как открытой мерой психологического воздействия на журналиста, которого арестовали за выполнение своих профессиональных обязанностей. Европейские журналисты сделали заявление. На Украине есть реакция? Нет и не будет ни на каком уровне. То есть мы видим ровно все то же самое, что происходило с делом по убийству Олеся – абсолютное молчание, презрение к закону и нежелание прислушиваться теперь уже и к европейским журналистским организациям. Подозреваю, что тенденция эта сохранится на протяжении следующего года, пока будут проходить следующие заседания этого постыдного процесса над Вышинским. Не надо иллюзий, Украина будет всячески торпедировать любые попытки европейских структур каким-то образом повлиять на то, чтобы Вышинский наконец-то вышел на свободу", - сказал Гапсарян Spunik.

Во вторник Херсонский апелляционный суд, рассмотрев жалобу защиты на продление ареста Вышинского, оставил его под стражей. В ноябре Херсонский городской суд продлил арест Вышинского до 28 декабря. Сейчас он находится в СИЗО Херсона.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.