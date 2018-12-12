23:05 12 Декабря 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.42
  • EUR75.22
Поиск
Константин Тужба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Тужба о создании Минэка Абхазии: послевоенную экономику оживили приватизацией

Радио
Получить короткую ссылку
37 0 0

О том, как в послевоенной Абхазии возрождалась экономика, в эфире радио Sputnik вспоминает экс-министр экономики страны Константин Тужба.

12 декабря Министерству экономики Республики Абхазия исполнилось 25 лет.

"Министерству экономики в послевоенной Абхазии было нелегко, но тем не менее мы даже тогда думали о завтрашнем дне, чтобы наладить экономику, которая была разрушена. И в этом плане мы проводили определенную работу. Очень важно было даже тогда привлечение инвестиций. Мы разрабатывали бизнес-планы для каждого предприятия. Я даже говорил в шутку, что при встрече с инвестором у нас в каждом кармане должно быть по одному бизнес-плану на каждое конкретное предприятие. У истоков сегодняшней абхазской экономики стоял Владислав Ардзинба. Он сам был сторонником новых общественных экономических отношений, внедрения рыночных отношений, либерализации, но в то же время, чтобы как можно меньше пострадало население. Нужно было создавать рынок недвижимости, рынок собственников. Мы тогда пошли на приватизацию мелких объектов торговли, быта, услуг и тем самым немного оживили экономику. Неэффективные собственники этих предприятий ушли, пришли другие собственники. И, по-моему, это сейчас больше всего и работает", - сказал Тужба.  

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

Константин Тужба возглавлял Министерство экономики Абхазии с февраля 1995 года по май 1997 года и с мая 2003 по февраль 2005 года.

Пять глав одного ведомства: как создавалось Минэкономики Абхазии>>

По теме

Президент Абхазии учредил "День экономиста"
Шоуа о юбилее Минэкономики Абхазии: у 25-летнего Минэка 30-летний коллектив
Пять глав одного ведомства: как создавалось Минэкономики Абхазии
Теги:
Министерство экономики Абхазии


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Сбор мандаринов в Абхазии
"Золотые копи" Абхазии: сбор мандаринов
Золотая жила Абхазии и африканцы: как собирают мандарины
"Золотая жила" Абхазии и африканцы: как собирают мандарины
Чемпионат Абхазии по футболу
Футбольные итоги: первый круг чемпионата Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia