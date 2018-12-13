Титов о запрете Facebook на записи с сексуальным подтекстом: пользователи убегут

Facebook запретил размещение записей сексуального характера или с сексуальным подтекстом, которые можно расценивать как домогательство. К таким же нововведениям надо быть готовым также в Instagram’е и личной переписке в Massenger’е.

"Сейчас многие смеются над громким заявлением Facebook. Понятно, что невозможно блокировать каждое сообщение и пост, в котором можно прочитать не конкретные призывы к сексу, а даже намеки на него. Такие сообщения появляются в огромном количестве, даже бессмысленно представить, что Facebook сможет блокировать весь этот контент", - сказал Титов на радио Sputnik.

Вместе с тем сделав такое заявление, по мнению специалиста, Facebook создал для себя возможность в случае большого количества жалоб на тот или иной контент, обьявить, что увидел намеки и удалить.

"Довольно-таки давно блокируется весь контент с упоминанием обнаженных людей, при этом туда попадает не только порнография, но и изображения, которые относятся к предметам искусства. Заявление, сделанное сейчас Facebook больше самозащита, защита себя от возможных скандалов, показать всем еще раз, что они белые и пушистые. Контент на программном уровне невозможно блокировать, можно запретить конкретные слова, но те же самые изощренные маньяки могут использовать обычные слова. Придется блокировать огромное количество сообщений, тогда пользователи убегут в другие социальные сети, которых хватает", - отметил Титов.