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Владислав Титов
© Фото : www.sergeyshedroff.com

Титов о запрете Facebook на записи с сексуальным подтекстом: пользователи убегут

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Руководитель Лаборатории комьюнити Владислав Титов прокомментировал в эфире радио Sputnik сообщение о запрете размещения в социальных сетях записей сексуального характера или с сексуальным подтекстом.

Facebook запретил размещение записей сексуального характера или с сексуальным подтекстом, которые можно расценивать как домогательство. К таким же нововведениям надо быть готовым также в  Instagram’е и личной переписке в Massenger’е.

"Сейчас многие смеются над громким заявлением Facebook.  Понятно, что невозможно блокировать каждое сообщение и пост, в котором можно прочитать не конкретные призывы к сексу, а даже намеки  на него. Такие сообщения появляются в огромном количестве, даже бессмысленно представить, что Facebook сможет блокировать весь этот контент", - сказал Титов на радио Sputnik.

Вместе с тем сделав такое заявление, по мнению  специалиста, Facebook создал для себя возможность в случае большого количества жалоб на тот или иной контент, обьявить, что увидел намеки и удалить.

"Довольно-таки давно блокируется весь  контент с упоминанием обнаженных людей, при этом туда попадает не только порнография, но и изображения, которые относятся к предметам искусства. Заявление, сделанное сейчас Facebook больше самозащита, защита себя от  возможных скандалов,  показать  всем еще раз, что они  белые и пушистые. Контент на  программном уровне невозможно блокировать, можно запретить конкретные слова, но те же самые изощренные маньяки могут использовать обычные слова. Придется блокировать огромное количество сообщений, тогда пользователи убегут  в другие социальные сети, которых хватает", - отметил Титов.

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Теги:
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