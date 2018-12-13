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Нодар Чанба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Чанба: "Аидгылара" – апофеоз стремления народа Абхазии к независимости

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О роли Народного Форума "Аидгылара" в народно-освободительном движении Абхазии в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал участник движения Нодар Чанба.

13 декабря 1988 года состоялся Первый Учредительный съезд Народного Форума "Аидгылара".

"30 лет  - время достаточное для того, чтобы оценить это событие. Очень большую роль сыграло создание такого движения, которое объединило все народы, живущие в Абхазии. Переоценить события 30-летней давности невозможно, потому что стремление народа объединиться было всегда. И наше поколение, и предшествующие поколения мечтали о свободе, независимости и делали все возможное. Видимо, это была дата, когда было суждено создать такую организацию, которая бы объединила все народы, живущие не только в Абхазии. Следующим этапом было объединение всего Кавказа. Если представить, что далее случилась война в 1992 году, становится понятно, что это объединение народа в Абхазии, народа Кавказа было судьбоносным. Мы все узнали друг друга. Когда война пришла к нам, сразу представители братских народов прибыли на нашу землю, потому что этот мост уже был проложен "Аидгылара", нашим Народным Форумом", - сказал Чанба.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

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