Когония о Латской трагедии: время не лечит, а лишь успокаивает

В вертолете над Латой в декабре 1992 года погиб боец абхазской армии Мурман Когония. Вдова погибшего Ольга Когония рассказала Sputnik как все эти 26 лет справляется со своим горем.

Как рассказывает в эфире радио Sputnik Абхазия Ольга Когония, со своим будущим супругом Мурманом Когония она познакомилась в своем родном городе Красноярске. Они учились в одному вузе. До Отечественной войны народа Абхазии они жили и работали в Красноярске. Узнав о войне, ее супруг сразу принял решение вернуться в Абхазию, помогать своей стране. О том, что супруг погиб в вертолете над Латой, Ольга узнала лишь 28 декабря.

"Эту дату трудно переносить всем. Есть мнение о том, что время лечит. Не лечит, а лишь немного успокаивает. Сколько бы радостных событий за это время не происходило, когда наступает 14 декабря, все воспоминания всплывают. Это очень больно. Хочется, чтобы люди не забывали никогда. Дети погибли. Хочется, чтобы в семьях своим детям обязательно об этом рассказывали, чтобы дети знали, что это такое, что это произошло, чобы они это помнили и своим детям рассказывали. Это нельзя забывать ради нас же, чтобы нашим детям было с чем сравнивать", - сказал Ольга Когония.

9 лет назад женщина семьей переехала жить в Абхазию, поближе к родителям погибшего мужа.