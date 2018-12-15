Зудин: США придется считаться с тем, что Россия вновь независимый и сильный игрок

Эксперт прокомментировал заявление Болтона о том, что встреча между президентами США и России — Дональдом Трампом и Владимиром Путиным — не состоится, пока не разрешится ситуация вокруг Черного моря.

Вашингтону придется считаться с тем, что Россия вернулась на международную арену независимым и сильным игроком. Об этом заявил радио Sputnik политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин.

"Нынешний политический класс США, а также Дональд Трамп продолжают верить в то, что Россию можно додавить. Это означает, что возрождение России не произошло, что Россия опирается на ненадежную основу, ее экономика слабая, а ее вооруженные силы – это сплошная похвальба, – так пытаются уверить себя и других американские официальные лица", - отметил Зудин в эфире радио Sputnik.

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что встреча между президентами США и России Дональдом не состоится, пока не разрешится ситуация вокруг Черного моря.