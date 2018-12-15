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Николай Гущин
© Фото: Facebook/Николай Гущин

Гущин о Чемпионате Абхазии по баскетболу среди женщин: турнир обещает быть жарким

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Об особенностях чемпионата Абхазии среди женских команд в нынешнем году Sputnik Абхазия рассказал главный судья соревнований Николай Гущин.

Чемпионат Абхазии по баскетболу среди женских команд стартовал в Сухуме 15 декабря.  

В турнире принимает участие восемь команд из пяти районов Абхазии, рассказал корреспонденту Sputnik главный судья соревнований Николай Гущин.

"Количество команд в этом году по сравнению с предыдущим увеличилось. В 2017 году в женском чемпионате приняли участие шесть команд. Но дней на игры было больше, каждая команда играла в групповом турнире. В этом году нам дали всего три игровых дня, поэтому у нас в день по две игры. Однако в этом году увеличилось качество подготовки команд. Все хотят выиграть, бьются до конца, так что чемпионат обещает быть жарким", - отметил Гущин.

В понедельник 17 декабря вышедшие в финал команды сыграют за первое и второе место чемпионата.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.



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