Водовозов: ГМО, микроволновки, мобильники и wi-fi создают мифы о раке

"Чаще всего вызывают беспокойство такие бытовые мифы, как соседство с устройствами, которые передают либо сигнал мобильных телефонов, любо сети wi-fi. Еще сами мобильные телефоны объявляются, например, источниками радиации, хотя ионизирующего излучения у них нет, это можно проверить с помощью любых приборов. Они работают на других принципах и те электромагнитные волны, которые от них исходят, не относятся к диапазону ионизирующих излучений. Сюда же, например, относятся и микроволновки. Они работают на микроволнах, но их длина волны около 12-12,5 сантиметров, а для того, чтобы они выбрались из микроволновки, нужно, чтобы она была неисправна. То есть мы должны ее открыть и каким-то образом заставить работать магнитрон. Это сложно, потому что они между собой соединены выключателем. Еще один распространенный миф о том, что у нас неправильная вода и сто в ней могут быть соединения, которые приводят к каким-то страшным заболеваниям и оравлениям. Нередко из-за этого люди покупают себе разные приборы. ГМО – это тоже еще один очень распространенный миф. Опять же, эти ингредиенты прячут во всех доступных нам продуктах и они, якобы, тоже нам скрыто вредят. На самом деле генетическая модификация – это одна из технологий, да и по большому счету человек – это тоже продукт генетической модификации, если заходить со стороны его родителей. И в природе эта вещь существует. К примеру, весь сегодняшний инсулин – это тоже продукт генетической модификации, потому что мы уже давно не используем свиной инсулин, а это настоящий человеческий, который производят микроорганизмы, которые мы приручили. Мифов и заблуждений в обществе слишком много. Мы, врачи, и другие специалисты, конечно, стараемся с этим бороться, но пока получается плохо, люди считают рак, в том числе, заразным заболеванием", - рассказал в эфире радио Sputnik Алексей Водолазов.

Фонд "Подари жизнь" продолжит снимать квартиру для семей с онкобольными детьми, которых пыталась выселить москвичка из-за опасения заразиться раком, при этом многие жильцы дома, которые подписали петицию для выселения, уже раскаиваются в этом и признаются, что делали это не глядя, сообщила пресс-служба фонда.