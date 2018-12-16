Сайдаев об Абхазии: красиво так, будто попал в древнюю Пальмиру

"К сожалению, у нас мало информации о том, что происходит сегодня в Абхазии, о том, что здесь бурно развивается туризм. Можно претворить в жизнь перспективные проекты в этом направлении. У нас есть горы, но нет моря. Наша задача познакомиться, посмотреть и понять, что мы можем предложить друг другу. Но первоочередной задачей является информирование наших граждан. Многие у нас знают, что есть Грузия, Армения, но мало говорят об Абхазии, которая в плане культуры, той же кухни, не менее богата. В памяти сохранился другой период, когда здесь шла война. Абхазия, которую я видел, когда ехал по дороге сюда, как сказка. Просто с людьми я мало общался, надеюсь, наверстать это, а так, будто попал в древнюю Пальмиру, настолько все красиво", - сказал Сайдаев.

В Общественной палате Абхазии в пятницу, 14 декабря состоялась ознакомительная встреча с коллегами из Чечни. Обсуждались вопросы взаимодействия и сотрудничества, а также состоялся обмен опытом.