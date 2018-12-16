21:45 16 Декабря 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.43
  • EUR75.39
Поиск
Ислам Сайдаев
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сайдаев об Абхазии: красиво так, будто попал в древнюю Пальмиру

Радио
Получить короткую ссылку
7710

Член Общественной палаты Чеченскойреспублики Ислам Сайдаев в эфире радио Sputnik отметил, что жители его республики мало знают о том, чем живет сегодня Абхазия.

"К сожалению, у нас мало информации о том, что происходит сегодня в Абхазии, о том, что здесь бурно развивается туризм. Можно претворить в жизнь перспективные проекты в этом направлении. У нас есть горы, но нет моря. Наша задача познакомиться, посмотреть и понять, что мы можем предложить друг другу. Но первоочередной задачей является информирование наших граждан. Многие у нас знают, что есть Грузия, Армения, но мало говорят об Абхазии, которая в плане культуры, той же кухни, не менее богата. В памяти сохранился другой период, когда здесь шла война. Абхазия, которую я видел, когда ехал по дороге сюда, как сказка. Просто с людьми я мало общался, надеюсь, наверстать это, а так, будто попал в древнюю Пальмиру, настолько все красиво", - сказал Сайдаев.

В Общественной палате Абхазии в пятницу, 14 декабря состоялась ознакомительная встреча с коллегами из Чечни. Обсуждались вопросы взаимодействия и сотрудничества, а также состоялся обмен опытом.

Теги:
Чечня


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Показательные учения на полигоне.
    Готовы к обороне

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ о проведении военных сборов с гражданами республики в запасе.

  • Антитабачному закону - год: Sputnik Азербайджан искал результаты
    Не курить!

    Sputnik Азербайджан решил выяснить, каковы результаты антитабачного закона и узнать, насколько охотно азербайджанские курильщики соблюдают законодательство.

  • Львицы в еревaнском зоопарке
    "Саботаж и диверсия"

    Армения может стать транзитной страной для нелегальной торговли животными: эксперты связывают отравления в Ереванском зоопарке с криминалом.

  • Зимние виды спорта. Лыжи
    Вставай на лыжи!

    В Латвии открываются новые лыжные трассы: представители спортивных комплексов рассказали, как борются с отсутствием снега.

  • Литовские пограничники сняли на видео рысь
    Загадка о рыси

    Литовские пограничники опубликовали видео с камер наблюдения, на котором рысь перелезает через забор, и предложили угадать его высоту.

  • Лаборатория
    Прорыв в науке

    Группа молдавских физиков разработала новый наноматериал, который может спасти жизни.

  • Показательные учения на полигоне.
    Готовы к обороне

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ о проведении военных сборов с гражданами республики в запасе.

  • Антитабачному закону - год: Sputnik Азербайджан искал результаты
    Не курить!

    Sputnik Азербайджан решил выяснить, каковы результаты антитабачного закона и узнать, насколько охотно азербайджанские курильщики соблюдают законодательство.

  • Львицы в еревaнском зоопарке
    "Саботаж и диверсия"

    Армения может стать транзитной страной для нелегальной торговли животными: эксперты связывают отравления в Ереванском зоопарке с криминалом.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Не только фигура: показ национальных костюмов прошел на "Мисс Вселенная 2018"
Гробница возрастом 4400 лет
Одна из самых древних: гробница возрастом 4400 лет обнаружена в Египте
Как выбрать и безопасно использовать пиротехнику
Как выбрать и безопасно использовать пиротехнику

Соцсети

Sputnikabkhazia