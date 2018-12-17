Гришин о "Лисе пустыни" в Ираке: США и Британия создали повод для вторжения

17 декабря 1998 года началась операция "Лиса пустыни" — не санкционированное ООН нападение Соединённых Штатов и Великобритании на Ирак. Формальным поводом к военным действиям стали требования Багдада увязать работу международных инспекторов, наблюдавших за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения, со снятием санкций, введённых против Ирака во время войны в Персидском заливе. Однако, по мнению многих экспертов, реальной причиной удара по Ираку стала попытка Белого дома отвлечь внимание общественности от слушаний по делу Моники Левински в конгрессе США, которое могло привести к импичменту президента Билла Клинтона.

"Американцы и англичане и сейчас, и тогда искали любой повод для того, чтобы они главенствовали на Ближнем Востоке. Тогда, после вторжения в девяностом году Саддама Хусейна и его войск в Кувейт, этот повод был найден и он в долгосрочном порядке играл и до сих пор продолжает играть, и отражаться на ситуации на Ближнем Востоке. Англосаксы отличаются иезуитскими многоговорящими названиями. Ведь "Лиса пустыни" не просто так названа. Во-первых, в 80-е годы во время войны с Ираком и американцы, и англичане насыщали Ирак оружием, в том числе компонентами оружия для создания оружия массового поражения. И закупки шли открыто для американцев и для англичан. И тогда они, якобы, не предполагали, что Саддам может использовать это и против шиитов, и против курдов. И вот когда они в этот "курятник" доставили все, что нужно, потом вдруг они обнаружили, что в нем непорядок и начали этот "курятник" бередить и бомбить. То есть сами создали повод для вторжения и сами им воспользовались – это первый момент. А второй момент, Саддам, в результате этой операции уже привык к тому, что фактически крупномасштабная наземная операция не происходит, он был уверен, что США и Великобритания не решатся на наземную операцию. И третий момент, на который рассчитывал Саддам Хусейн в 2003 году, что он может использовать карту, что Буш младший и его семья лично заинтересованы в свержении Садама Хусейна и что в американском обществе это не будет одобрено. Но он просчитался", - сказал Гришин в эфире радио Sputnik.