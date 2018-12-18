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Ксения Ирисова-Багапш
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ирисова о новогоднем Арт-маркете в Сухуме: участников больше не приходится уговаривать

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О том, насколько стал популярен Арт-маркет в Сухуме и каким будет очередной приближающийся фестиваль, в эфире радио Sputnik рассказала его организатор Ксения Ирисова-Багапш.

"Арт-маркет – это хоть и новая, но уже ставшая любимой форма городского креативного досуга. В этом году в Арт-маркете будут участвовать 75 мастеров и мастериц. Нужно понимать, что, приобретая у них изделия, мы помогаем чьим-то мамам или папам оплатить школьную форму или канцтовары, или, возможно, накрыть новогодний стол. Арт-маркет начинался всего с 18 участников. Если для участия в первом Арт-маркете пришлось уговаривать всех друзей и родственников, то сейчас в этом нет необходимости – Арт-маркет с городского мероприятия расширил свои границы до республиканского и даже международного. Плюсом этого новогоднего фестиваля стало то, что он будет проходить 22-23 декабря на площади Свободы в столице. Для меня, как для организатора, это огромная ответственность – перезагрузить, наполнить новыми смыслами это место. Самое главное, что формат Арт-маркета в этом году расширился, теперь будет проведена параллельно вместе с ним сельскохозяйственная новогодняя ярмарка", — рассказала Ксения Ирисова-Багапш.

Традиционно часть вырученных от продажи продукции средств направится на помощь многодетным малообеспеченным семьям.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.



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