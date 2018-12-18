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Святослав Мурунов
© Sputnik / Томас Тхайцук

Урбанист Мурунов рассказал, как "перезагрузить" постсоветский город

Радио
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О том, какую роль играют горожане в строительстве города, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал создатель сети центров прикладной урбанистики Святослав Мурунов.

"После развала Советского Союза мы оказались в городах в позиции горожан, которые не до конца знают либо не понимают, что такое город. В постсоветском городе очень мало горожан, которые  чувствуют, понимают, как устроен город. Здесь много людей, которые говорят, что от них ничего не зависит. Виноваты во всем чиновники. Такая ситуация во всех городах постсоветского пространства. Перезагрузка такого города - это прежде всего изменение отношения к самому себе как к человеку, живущему в городе, и к городу", - сказал Мурунов.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

17-21 декабря в Сухуме на базе культурной площадки SKLAD будет проходить второй этап Урбанистического форума, где будут рассмотрены вопросы городского активизма в совершенно разных областях. На форуме будут рассматриваться различные связи между уже сложившимися и возникающими городскими объединениями активистов и об их взаимной усиливающей функции.



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