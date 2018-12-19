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Художественный руководитель Филармонии Эсма Джении приоткрывает занавес тайны о программе концерта
© Sputnik / Томас Тхайцук

Джениа о концерте "Новые голоса" в Сухуме: можно будет подпевать

Радио
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О том, каким будет предстоящий концерт в Абхазской государственной филармонии "Новые голоса", на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Абхазия рассказала художественный руководитель Госфилармонии Эсма Джениа.

"В этом году мы решили сделать настоящий новогодний музыкальный подарок для наших зрителей. Наши артисты - профессионалы в своем жанре, солисты Московского театра оперетты. Оперетта - это синтетический жанр, когда певцу надо и танцевать, и уметь хорошо говорить, как драматическому актеру. Наконец к нам приехали такие артисты, у них интересная программа для любого зрителя. Это будет концерт, где можно будет подпевать артистам", - сказала Джениа.

Материал с пресс-конференции читайте в Sputnik Абхазия.

18 декабря в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция о вокальном проекте Абхазской государственной филармонии "Новые голоса", который состоится в среду 19 декабря в 18:00.

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