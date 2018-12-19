Джениа о концерте "Новые голоса" в Сухуме: можно будет подпевать

"В этом году мы решили сделать настоящий новогодний музыкальный подарок для наших зрителей. Наши артисты - профессионалы в своем жанре, солисты Московского театра оперетты. Оперетта - это синтетический жанр, когда певцу надо и танцевать, и уметь хорошо говорить, как драматическому актеру. Наконец к нам приехали такие артисты, у них интересная программа для любого зрителя. Это будет концерт, где можно будет подпевать артистам", - сказала Джениа.
Материал с пресс-конференции читайте в Sputnik Абхазия.
18 декабря в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция о вокальном проекте Абхазской государственной филармонии "Новые голоса", который состоится в среду 19 декабря в 18:00.
Концерт на любой вкус: чем "Новые голоса" планируют "захватить" абхазскую публику>>