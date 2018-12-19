Цвинария об экспорте мандаринов: велика вероятность, что будет побит рекорд 2015 года

По словам Беслана Цвинария, по состоянию на 18 декабря в Россию вывезено 18 тысяч 600 тонн мандаринов, за аналогичный период прошлого года было вывезено 3 тысячи 800 тонн.

"То есть в этом году в 6 раз больше вывезено мандаринов. В 2016 году было вывезено 8 тысяч 900 тонн. Самый рекордный год был 2015, когда было вывезено 26 тысяч тонн мандаринов. Я думаю, что высока вероятность, что мы эту цифру сможем преодолеть в этом году", - сказал Цвинария.

Председатель Государственного таможенного комитета также отметил, что в этом году процесс перемещения цитрусовых из Абхазии в Россию стал более упорядоченным, чем было раньше.

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Таможня Абхазии об экспорте мандаринов: можем побить рекорд>>