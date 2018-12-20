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Эльвира Арсалия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Арсалия о выставке к юбилею Софы Агумаа: "золотой" период Абхазского театра

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Министр культуры и историко-культурного наследия Эльвира Арсалия в интервью радио Sputnik рассказала о фотовыставке "Время счастливых находок", посвященной юбилею Народной артистки Абхазии Софы Агумаа.

"Несколько месяцев тому назад мы общались с Эсмой Джениа (дочь Народной артистки Софы Агумаа, художественный руководитель  Госфилармонии - ред.). Она нам сказала, что есть очень интересный домашний архив. Мы запросили также материалы  в музее Абхазского драматического театра. Получилась очень интересная фотовыставка. Это не только творческий путь всеми любимой артистки Софы Агумаа, а ретроспектива Абхазского театра того периода, который называют "золотым" временем, "золотым" периодом. Выставка еще уникальна тем, что многие вспомнят время, когда невозможно было достать билеты в Абхазский театр, а для молодых же актеров будет бесценный экскурс в историю абхазского театрального искусства", - отметила Арсалия в эфире Sputnik Абхазия.

Она рассказала, что помимо фотовыставки, посетителям будет предложена видеодемонстрация отрывков спектаклей, интервью Софы Агумаа.

20 декабря в 16 часов в Центральном выставочном зале Союза художников Республики Абхазия состоится фотовыставка "Время счастливых находок", посвященная юбилею Народной артистки Абхазии Софы Агумаа. На фотовыставке будет представлено более 70 работ.

 

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Теги:
Эльвира Арсалия, Софа Агумаа


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