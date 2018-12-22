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Алена Попова
© Фото: ИТ-парк

Попова: закон о кэтколлинге превентивно останавливает гендерное неравенство

Радио
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Что поможет преодолеть гендерный разрыв, в эфире радио Sputnik рассказала юрист и сооснователь проекта W – сети взаимопомощи женщин Алена Попова.

Гендерный разрыв, то есть неравенство прав мужчин и женщин, в мире может быть преодолен только через 108 лет, исходя из текущих трендов, причем сложнее всего будет добиться полного экономического и политического равноправия — этого можно ожидать только через 202 года и 107 лет соответственно, сообщили аналитики Всемирного экономического форума (ВЭФ) в ежегодном докладе Global Gender Gap 2018 (.pdf).

Но есть и хорошее. Законодательная практика меняется в сторону защиты прав женщин.

"Даже в очень консервативном Турине и в не менее консервативном Риме приняты законы о так называемом кэтколлинге, то есть это не просто домогательство, это социальные комментарии, брошенные по отношению к женщине. Почему это делается? Это делается потому, что все видят статистику по сексуальному изнасилованию. И если спросить криминологов, то они скажут, почему такая высокая статистика во всех странах мира по изнасилованию. Насильник – как домашний насильник, так и сексуальный насильник - должен быть превентивно остановлен", - сказала Попова в эфире радио Sputnik.



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