Попова: закон о кэтколлинге превентивно останавливает гендерное неравенство

Гендерный разрыв, то есть неравенство прав мужчин и женщин, в мире может быть преодолен только через 108 лет, исходя из текущих трендов, причем сложнее всего будет добиться полного экономического и политического равноправия — этого можно ожидать только через 202 года и 107 лет соответственно, сообщили аналитики Всемирного экономического форума (ВЭФ) в ежегодном докладе Global Gender Gap 2018 (.pdf).

Но есть и хорошее. Законодательная практика меняется в сторону защиты прав женщин.

"Даже в очень консервативном Турине и в не менее консервативном Риме приняты законы о так называемом кэтколлинге, то есть это не просто домогательство, это социальные комментарии, брошенные по отношению к женщине. Почему это делается? Это делается потому, что все видят статистику по сексуальному изнасилованию. И если спросить криминологов, то они скажут, почему такая высокая статистика во всех странах мира по изнасилованию. Насильник – как домашний насильник, так и сексуальный насильник - должен быть превентивно остановлен", - сказала Попова в эфире радио Sputnik.