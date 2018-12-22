Петров: в день зимнего солнцестояния люди всегда пытались заглянуть в будущее

"Слово "карачун" этимологически восходит к понятию "самый короткий". Карачун это название дня, но никак название божества. Иногда так называлось ритуальное блюдо. Здесь есть два очень важных понятия первая - граница, все-таки год меняется, да и день меняется, а второе важное понятие- вращение, поворот. Отсюда связано довольно много разных примет. Примечали, как будет холодно в этом году, если холодно в этот день, то и 31 декабря будет холодно. Если тепло, то весна будет ранняя. Если холодно и морозится солнце, то весна будет поздняя. Граница, за которую люди пытались заглянуть, что будет в будущем, была важным временем для примет о погоде", - рассказал Петров в эфире радио Sputnik.

Карачун (Корочун) — день зимнего солнцестояния 2018 День языческого почитания Карачуна (второе имя Чернобога) приходится на день зимнего солнцеворота (отмечаемого в зависимости от года с 19 по 22 декабря) — самый короткий день в году и один из самых холодных дней зимы.