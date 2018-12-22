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Алексей Иванцов
© Sputnik / Osmatesco

Иванцов рассказал, где и как отдохнуть в новогодние праздники по разумным ценам

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Секретами бюджетного отдыха в эфире радиостудии Sputnik поделился профессиональный путешественник Алексей Иванцов.

"Сэкономить, конечно, можно. Но для этого нужно немного нестандартно мыслить и не выбирать массовые направления. Сейчас все спрашивают, куда поехать в новогодние праздники. Так вот, если хотите поехать на Канарские острова, то сразу же умножайте цену на три или даже на пять", - утверждает Иванцов в эфире радио Sputnik Молдова.

По его словам, сместив отпуск всего на две недели, можно значительно сэкономить свой бюджет.

"К примеру, перелет в Израиль стоит 40 евро туда-обратно даже на новогодние праздники. Нужно немного сместить направление, и уйти от стандартов. Обычно зимой все едут в горы Болгарии, Австрии и так далее. Если вы можете себе позволить, то сместите отпуск, не берите его с 25 декабря по 5 января. Это самый жуткий период с точки зрения цен. Сместите на две недели до, или две недели после", - заключил Алексей Иванцов.



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