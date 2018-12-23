Анпилогов: Турция оказалась в выигрыше

"Турки уже на протяжении десятилетий ведут очень успешные переговоры с такой компанией как Eurosen, производителем европейского противовоздушного оборудования и собираются вместе с ней разрабатывать собственную национальную систему. Помимо этого у них были достаточно успешные переговоры с китайцами, просто не сошлись в цене. Они собирались купить клоны российской системы ЗРС С-300, которую те скопировали и воспроизвели у себя. В общем-то, у Турции есть своя концепция противовоздушной, противоракетной обороны, которую страна реализует. И эта концепция нашла отражение в контракте с Россией, где частично раскрываются вопросы технологии С-400, которые поставляются. А в случае с Eurosen речь шла о совместном производстве комплексов в Турции. Поэтому здесь идет речь о тактическом и отчасти стратегическом выигрыше Эрдогана. Он не сдал ни одну из своих позиций, дожал вопрос с сирийскими курдами, что для него является важным моментом. Турция выторговала достаточно много. Уже прозвучало имя Гюлена, которого, несмотря на все противодействие, скорее всего, отдадут", -сказал Анпилогов в эфире радио Sputnik.

По мнению эксперта, президент Турции умело балансирует в нынешней мировой политике. Турция, являясь членом НАТО, развивает отношения с Россией в плане экономического и военного сотрудничества.