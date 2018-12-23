Аршба о новогоднем Арт-маркете в Сухуме: глаза разбегаются

Об атмосфере, царящей на новогоднем Арт-маркете в Сухуме, о том, какая продукция на нем представлена, в эфире радио Sputnik рассказала посетитель ярмарки Индира Аршба.

"Это просто супер! Атмосфера на Арт-маркете очень теплая. Представлены интересные работы. Например, я не думала, что из грецкого ореха можно сделать что-то красивое. Представлены не только предметы, но и еда. Из аджинджуха (традиционное абхазское лакомство из орехов и виноградного сока - ред.), меда тоже было придумано что-то. Если говорить о работах, то они сочетают в себе красоту и традицию. У каждого участника Арт-маркета свой стиль. Кто-то представил работы из кофейных зерен, которые переплетены мешковиной. Я получила огромное удовольствие, и, конечно , купила букетики. Понравились представленные украшения: серьги, кольца. Чувствуется, что они сделаны от души. Нарисованные на них лепесточки, виноградные косточки смотрятся очень круто. Тяжело передать словами, надо самим увидеть. Приходишь на Арт-маркет, и у тебя разбегаются глаза, не знаешь куда смотреть, настолько все красочно и от души",- сказала Аршба.

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Шестой зимний Арт-маркет работает в Сухуме два дня, 22 и 23 декабря. По традиции часть вырученных от продажи продукции средств направится на помощь многодетным малообеспеченным семьям.

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