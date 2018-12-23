Пация: наконец-то удалось определить происхождение кинофрагментов об Абхазии

Историк кино Рита Пация рассказала на радио Sputnik о двух архивных фильмах, которые доставлены в республику в рамках проекта "Исследование и популяризация документальных материалов по истории кинематографии в Абхазии".

Презентация фильмов "Абхазия" 1926 года и "10 дней в горах" 1930 года прошла в Сухуме в Абхазском институте гуманитарных исследований.

"Есть какие-то куски, но до сих пор, до показа фильма никто не мог сказать, откуда они взяты. Мы обобщенно говорим – это хроника 1920 -1930-х годов. То есть, у нас фрагменты были без начала и без конца. Когда я первый раз увидела эти фильмы, то думала что мне делать, брать их или нет. Но, в конце все же решила взять. Таким образом, мы решим вопрос атрибуции тех фрагментов, которые у нас есть и увидим фильмы от начала и до конца. Какие-то эпизоды из фильмов "Абхазия" и "10 дней в горах" были на телевидении, в интернете, но не знали, откуда они, кто их снял. Сегодня уже можем точно сказать", - отметила Пация.

В рамках проекта, который осуществляется при поддержке ПР ООН в Абхазии, были изучены киноматериалы в российских архивах.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.