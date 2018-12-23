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Ксения Ирисова-Багапш
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ирисова об Арт-маркете в Сухуме: это успех

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Арт-маркет на площади Свободы в Сухуме прошел успешно, об этом свидетельствует улыбки участников ярмарки и благодарные отзывы горожан, отметила в интервью радио Sputnik организатор мероприятия Ксения Ирисова-Багапш.

"У нас прошла традиционная благотворительная лотерея в рамках Арт-маркета в помощь малообеспеченным детям Города-героя Ткуарчал. Каждый участник ярмарки поделился своими поделками, частицей своего сердца. Лотерея прошла успешно, нам помогал друг нашего проекта ведущий Даниил Горельников, Тамара Воронова украсила мероприятие своим пением, музыканты из Москвы, диджей Джекич и Мистер Бустер, играли замечательную новогоднюю музыку. У нас все получилось, надеюсь, мы создали предновогоднее настроение для горожан и гостей столицы", - сказала в интервью радио Sputnik Ирисова-Багапш.

Она отметила, что об успехе новогоднего Арт-маркета свидетельствуют улыбки мастеров и благодарные отзывы горожан.

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