Сакания о новых домах после взрыва в Приморском: большинство довольно

"Изначально комиссией было определено, что в Приморском должны были построить 13 новых домов, которые были практически полностью разрушены. На данный момент завершено строительство девяти домов, люди уже в них вселились. Дома построены хорошо, качественно, нареканий от наших граждан нет. По двум домам пока еще ведутся строительные работы. Хозяева еще двух домов получили денежные компенсации, они будут сами восстанавливать свои дома. Все, что планировали, уже практически все завершено. Работы очень много было. Списки пострадавших все время увеличивались, мы никого старались без внимания не оставить. В основном люди довольны проведенными работами, но угодить всем практически невозможно – есть недовольные, но их не так много", - рассказал Сакания.

Взрыв боеприпасов произошел на складе Министерства обороны Абхазии в селе Приморское 2 августа 2017 года. В результате происшествия три человека погибли и более 60 человек пострадали. 12 разрушенных домов были признаны неподлежащими реконструкции.

Полную версию интервью с Анзором Сакания слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.