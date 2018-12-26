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Анжела Ладария
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ладария: приучать к слову "нет" ребенка нужно с рождения, а не у прилавка

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О том, как правильно научить ребенка принимать отказ и делать выбор, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала психолог Анжела Ладария.

"Приучить ребенку к слову "нет" – это длительный воспитательный процесс. Например, если я всегда говорила "хочу" и получала то, что я хочу, и вдруг мне сказали "нет",  то мне непонятно, почему "нет". Как только у ребенка появляется разговорная речь, надо говорить ему "нет". Если, к примеру, вы знаете, что не можете сразу купить чупа-чупс, сникерс и твикс, а только что-то одно из этого, то об этом ребенку надо сказать не в магазине, а раньше. Так как в момент нахождения на месте, где продают различные игрушки или что-то другое, что интересно ребенку, отказать ему невозможно", - объяснила психолог в интервью Sputnik Абхазия.

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