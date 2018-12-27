Сурменелян: мнение европейцев о коррупции говорит об их требовательности

Почему большинство жителей европейских стран уверены в том, что в их странах высокий уровень коррупции, в эфире радио Sputnik Абхазия объяснил социолог, преподаватель кафедры политологии и социологии АГУ Сетрак Сурменелян.

Специально для Sputnik News Ifop провел соцопросы в странах Европы и США на тему, как они оценивают уровень коррупции в своих странах.

Старейшая Французская компания по опросам общественного мнения IFop специально для Sputnik News провела соцопрос во Франции, Великобритании, Германии и США.

В целом жители этих стран оценивают коррупцию в высших органах власти как высокую. В США так ответили 66% опрошенных, во Франции 52%, в Великобритании – 41% и в Германии – 34%.

Отношение к коррупции в Западных странах и в Абхазии отличаются, считает социолог Сетрак Сурменелян.

"Там другой уровень коррупции и другой уровень ожиданий в обществе. То, что мы называем коррупцией для них это критический случай. Та коррупция, которая есть в Абхазии – несопоставимые вещи с демократией в представлении жителей Западных стран. Ответы означают лишь то, что люди в этих странах очень требовательные", – уверен Сурменелян.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

В опросе, который проводила французская социологическая компания Ifop, приняли участие 4033 респондента в возрасте старше 18 лет.