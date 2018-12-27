Ярулин о поведении США: будут "таскать горячие каштаны из огня" чужими руками

США не могут и далее быть мировым полицейским, заявил американский президент Дональд Трамп в ходе необъявленного визита в Ирак.

"Сейчас они переходят на другой формат работы: они уже не будут размещать свои воинские контингенты, поскольку это все-таки достаточно дорого, просто они будут заниматься этим по-другому. Они будут поддерживать в разных странах силы, группировки, которые будут идти навстречу США и будут бороться против тех, кого они считают пророссийскими, прокитайскими. Будут помогать кредитами, может, будут поставлять оружие. А сами американцы в боевых действиях участия принимать не будут. Это касается вывода войск из Сирии, это объявленный вывод войск из Афганистана. Из Ирака они пока не уходят, но идут переговоры с талибами – то есть будут поддерживать их и финансово, и вооружениями. Как они считают, такая тактика более выгодна", – сказал Илдус Ярулин в эфире радио Sputnik.

По его словам, это стремление к политике, которая в свое время была связана с именем Теодора Рузвельта.

"Это определенная "изоляция" США и стремление таскать каштаны из огня чужими руками, чтобы решать свои геополитические задачи. А освободившиеся деньги они будут пускать и на строительство авианосцев, модернизацию подводного флота, создание высокотехнологичного оружия, которое можно будет применить в случае резкого обострения ситуации. Но живую силу американцы выведут. Но и от роли жандарма они отказываться не будут. Но это будет не прямое вмешательство, а то, что сейчас принято называть "умной силой", – считает Илдус Ярулин.