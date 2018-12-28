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Олешко: игрушечный Дед Мороз – символ мира и покоя на земле

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Российский актер Александр Олешко рассказал о том, что после спектаклей ему часто дарят игрушечных Дедов Морозов.

"По этим дедам морозам можно проследить историю страны – в Советском Союзе новогодние игрушки были очень ходовым товаром, их производило множество фабрик. Они приносили государству серьезную прибыль. И делалось это для того, чтобы праздник был красивым и уютным", - сказал актер в эфире радио Sputnik.

Собеседник уверен, что игрушечный Дед Мороз - еще и символ мира и покоя на земле.

"Сейчас на одном стенде стоит Дед Мороз, который был произведен на Украине, в Киеве, а рядом стоит Дед Мороз, который был произведен в Донецке. Хочется таким образом напомнить миру, что нам нужен покой. Пускай лучше в этих городах думают не об оружии, а о том, что нужно выпускать игрушки для детей. Если ребенок улыбается, мир становится добрее и мягче. А всем взрослым, которые заняты воинствующей риторикой, пора подумать о том, что мир нуждается в заботе, тепле, радости и счастье", - резюмировал Олешко.

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Теги:
"Новый год"


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