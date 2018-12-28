Крутаков: Европа не нашла смысла в интеграции и "откатывает" назад

Политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков прокомментировал в эфире Sputnik предупреждение секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева о формировании неонацистского союза в Европе.

В Европе близится перспектива формирования неонацистского союза, этому способствует курс на пересмотр истории, прежде всего признанных итогов Второй мировой войны, взятый рядом западных государств, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, сообщает РИА Новости.

"Безусловно, после Второй мировой войны состоялся исторический реванш. Тогда политический и культурный центр резко сместился на Восток из Европы. Победа Советского Союза сместила центр авторитета, морального лидерства. После развала СССР Европа пытается "откатить" назад",- сказал политолог в эфире Sputnik.

По словам эксперта, европейцы осознали, что они неудачники в современном мире, и это болезненно, потому они стараются, вернуться к корням.

"Это не неонацизм, а возрождение национальной Европы. Немцы становятся немцами, французы - французами. То есть из "общеевропейцев" опять превращаются в нацию. Конечно, со стороны это выглядит странно после проделанного пути. "Откат" же всегда обусловлен слишком резким рывком вперед. Видимо, это и произошло с Европой. Они не смогли найти общих смыслов, которые были утеряны в итоге интеграции", - сказал политолог.

По его мнению, практика показала, что политическое объединение на основе экономических отношений не работает, если нет общей цели, урок ЕС важен и для других союзов и сообществ.