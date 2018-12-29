Шинкуба о новогоднем наряде: по максимуму, но без излишеств

"У каждого года есть свои особенности. Не люблю слова тренд, мода, но приходится о них говорить, потому что есть общепринятые веяния, и им, наверное, надо следовать. В этом году надо подойти к Новому году более масштабно, то есть девушки могут себе позволить все по максимуму. Имеются в виду и платья со шлейфом, могут быть и глубокие декольте. Если мечтали об этом в предыдущие годы, но по каким-то причинам не одевали, то в этом году можно позволить себе абсолютно все, конечно же, без излишеств. Если говорить о цветовой гамме, то предпочтительны желтые и зеленые оттенки, и, конечно же, золотой. Девушка может быть звездой вечера, и это нормально. Нюдовые, ахроматические, мягкие оттенки остаются, но если кто-то подготовил черно-белое платье в стиле Шанель, лучше отложить для другого случая. Это будет не очень к месту. Вот такие вот веяния, тенденции и надо, наверное, им следовать, дабы угодить свинье в ее год", - сказала Шинкуба.