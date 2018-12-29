Коротченко о давлении Запада на Россию: сто лет прошло, а ничего не изменилось

"Сто лет прошло, а ничего, по сути дела, не изменилось – точно такое же массированное давление на Россию, военные угрозы, но теперь уже не конницы, а томагавки. Сегодняшняя ситуация, конечно, тревожная с точки зрения тех факторов, которые оказывают серьезное воздействие на военную безопасность страны. На политическом уровне мы видим, что Запад от доктрины псевдо сотрудничества перешел к доктрине массированного давления и подрыва устойчивости России. Это касается экономических, политических аспектов, а также самого опасного сегмента – роста военных возможностей. Гигантский военный бюджет США, который вкачивается в американский военно-промышленный комплекс, позволяет США получать самое современное убойное и смертоносное оружие. Обратил бы также внимание на совершенствование системы трансатлантических военных перебросок… То есть отрабатываются варианты, когда войска НАТО в Европе могут быть усилены американской компонентой. Параллельно наблюдаем, что продолжается оборудование театра военных действий в странах непосредственно граничащих с Россией", - сказал Коротченко в эфире радио Sputnik.

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